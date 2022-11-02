Зеленський подякував Ердогану «за активну участь у збереженні зернової угоди»

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував йому за «активну участь у збереженні зернової угоди».

«Подякував президенту Туреччини за активну участь у збереженні зернової угоди, непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Обговорили подальші кроки щодо повернення українських полонених і політв’язнів. У цьому також розраховую на підтримку Туреччини», – написав він у твітері.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди. Російське військове відомство додало, що згадані гарантії були отримані за сприяння Туреччини.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган також повідомив, що Чорноморський зерновий коридор відновив роботу станом на середину дня 2 листопада.

Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 1 листопада. Як заявив сайт Кремля, у ході розмови Путін нібито назвав умовою повернення Москви до виконання зобовʼязань у межах зернової угоди розслідування атаки безпілотників у Севастополі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

У Мінінфраструктури України повідомили, що 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. 2 листопада, втім, Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем.