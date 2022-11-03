Інспектори МАГАТЕ завершили перевірку об’єктів в Україні, «брудну бомбу» не знайшли – Ґроссі

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили перевірку на трьох об’єктах в Україні, заявив його очільник Рафаель Маріано Ґроссі 3 листопада.

За повідомленням, перевірка пройшла в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах та Виробничому об’єднанні «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» в Дніпрі.

На основі оцінки результатів та інформації, наданої Україною, агентство виснувало, що не знайшло жодних ознак незадекларованої ядерної активності чи матеріалів на цих локаціях.

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Інспектори також зібрали зразки довкілля для аналізів у лабораторіях МАГАТЕ. Як пояснили в агентстві, це поширений безпековий захід, аби зібрати дані про пов’язану з радіоактивними матеріалами діяльність, яка має або мала місце в цих локаціях.

«Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища», – сказав Ґроссі.

За його словами, МАГАТЕ готова проводити подальші перевірки в Україні за потреби.

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Інспектори Міжнародного агентства атомної енергії почали перевірку двох об’єктів в Україні на запит Києва 31 жовтня.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.

1 листопада Державна інспекція ядерного регулювання України закликала позбавити Росію прав та привілеїв у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Держатомрегулювання пояснило свою вимогу тим, що, попри відповідні резолюції Генасамблеї ООН, Ради керівників МАГАТЕ, а також постійну присутність експертів агентства на Запорізькій АЕС, російські загарбники «продовжують застосовувати засоби силового та психологічного впливу на персонал та практику незаконного втручання у технологічний процес експлуатації ядерних установок» ЗАЕС.