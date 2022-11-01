Інспектори МАГАТЕ почали пошуки «брудної бомби» на українських об’єктах на запит Києва

Інспектори Міжнародного агентства атомної енергії почали перевірку двох об’єктів в Україні, повідомив голова агентства Рафаель Ґроссі – про це заявила пресслужба МАГАТЕ 31 жовтня.

«Метою візитів для забезпечення гарантій є виявлення будь-якої можливої незаявленої атомної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою «брудних бомб». Місяць тому МАГАТЕ перевірило одне з двох таких місць, і там не було виявлено жодної незаявленої атомної діяльності чи матеріалів», – йдеться в повідомленні.

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Пресслужба зазначає, що перевірка відбувається на запит Києва після того, як Росія звинуватила Україну в підготовці так званої «брудної бомби».

За словами Ґроссі, інспектори «незабаром завершать» перевірку, а пізніше цього тижня він надасть перші висновки щодо перевірок.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.