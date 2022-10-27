МАГАТЕ цього тижня в Україні перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» – Ґроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що інспектори агентства цього тижня «проведуть верифікаційну діяльність» у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду.

«Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності», – сказав Ґроссі, якого цитує пресслужба міжнародної організації.

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Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві «брудних бомб» у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.



У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.