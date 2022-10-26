Ядерні навчання і залякування «брудною бомбою»: чого хоче досягти Путін?

Щорічні ядерні навчання і дезінформація про українську «брудну бомбу»

Російські військові під керівництвом президента РФ Путіна провели тренування із завдання масованого ядерного удару: заявляє міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Паралельно російське керівництво продовжує поширювати заяви про «брудну бомбу», яку нібито має застосувати Україна протb російської армії. Шойгу розповів про це міністрам Індії та Китаю, а Путін – главам спецслужб СНД.

Кремль реалізовує новий план у війні з Україною? У чому він полягає?

NASAMS в Україні: що вони можуть?

США передали Україні перші два комплекси NASAMS, повідомив директор компанії-виробника Raytheon Technologies Грег Хейз. Це система протиповітряної оборони, яка може збивати від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів.

Що це означає для України?

Ізраїль надав докази про порушення Іраном ембарго ООН. Які можуть бути наслідки?

Ізраїль передав США докази використання іранських дронів в Україні. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив Іран у тому, що безпілотники, продані Росії, вбивають мирних українців. Тим часом Іран продовжує заперечувати надання Росії зброї для війни в Україні.

Які докази привіз у США президент Ізраїлю? І які наслідки це матиме для Ірану?

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