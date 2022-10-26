Сенат Польщі одноголосно визнав владу РФ терористичним режимом

Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію, що визнає російську владу терористичним режимом.

Як повідомляє пресслужба верхньої палати польського парламенту, під час обговорення сенатори вказали на безпрецедентну жорстокість російської агресії та необхідність покарання винних.

«Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової допомоги», – стверджував сенатор Олександер Поцей.

Сенатори також підкреслили, що в умовах російської агресії немає розбіжностей між опозицією та владою. Як сказав віце-маршалок Сенату Міхал Камінський, «ми всі є громадянами Польщі, яка століття тому і сьогодні однозначно і твердо каже російському імперіалізму: ні!»

Раніше у жовтні парламент Естонії схвалив заяву, в якій підтримав вимогу позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та оголосив російський режим терористичним.

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У квітні Верховна Рада України визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».