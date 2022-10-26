В окупованому Росією Маріуполі люди досі живуть у наметах та продовжують готувати їжу на багатті, повідомляє Маріупольська міська рада.

«Їхні будинки росіяни розбомбили, а нове житло не надали. Намети розташовані біля кінотеатру «Савона», де жителі міста ховалися під час обстрілів росіян. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на багаттях, а сплять у підвалах кінотеатру», – зазначають у мерії.

З огляду на російську окупацію міста та бойові дії редакція Радіо Свобода не може оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.

4 жовтня таджицька служба Радіо Свобода, Радіо Озоді повідомила, що будівельні компанії РФ відправляють трудових мігрантів із Таджикистану на відновлення зруйнованого російськими ж військами, а нині ними окупованого українського міста.