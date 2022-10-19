У центрі окупованого Маріуполя демонтували меморіал жертвам Голодомору

В окупованому російськими військами Маріуполі на Донеччині демонтовано меморіал жертвам Голодомору і політичних репресій, встановлений 18 років тому в центрі міста.

Представниця окупаційної влади Євгенія Кротова у коментарі російському державному агентству «РИА Новости» назвала пам’ятник «символом дезінформування».

Окупанти заявили, що граніт, який залишився від меморіалу, буде перероблений на будматеріали.

Меморіал жертвам Голодомору і політичних репресій встановили у Маріуполі у 2004 році – це був розділений на дві частини прямокутний постамент із чорного та червоного граніту з перетягнутими стрічкою колосками і колючим дротом.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.