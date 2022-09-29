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СБУ ідентифікувала російського генерала, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь»

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових

Служба безпеки України заявляє, що ідентифікувала російського генерала, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь».

За даними СБУ, це – командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

«Від лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: «1-й армійський корпус народної міліції», низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань «ДНР», батальйони танковий і «Сомалі», розвідбатальйон «Спарта» та підрозділи ПВК «Вагнер», – зазначають в СБУ.

Як додають у спецслужбі, саме за вказівками Мордвічева війська РФ «руйнували цивільну та критичну інфраструктуру», а також «чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та мирних жителів».

«Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму «Азовсталі» з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині», – повідомляють в СБУ.

Наразі Мордвічеву оголосили підозри у:

  • посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • веденні агресивної війни;
  • вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою

Підтвердження, що Андрій Мордвічев наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь», з інших джерел немає. Російська сторона на це повідомлення наразі не реагувала.

Маріуполь був оточений російськими військами в перші дні широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

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