СБУ ідентифікувала російського генерала, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь»

Служба безпеки України заявляє, що ідентифікувала російського генерала, який наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь».

За даними СБУ, це – командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

«Від лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: «1-й армійський корпус народної міліції», низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань «ДНР», батальйони танковий і «Сомалі», розвідбатальйон «Спарта» та підрозділи ПВК «Вагнер», – зазначають в СБУ.

Як додають у спецслужбі, саме за вказівками Мордвічева війська РФ «руйнували цивільну та критичну інфраструктуру», а також «чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та мирних жителів».

«Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму «Азовсталі» з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині», – повідомляють в СБУ.

Наразі Мордвічеву оголосили підозри у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

веденні агресивної війни;

вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою

Підтвердження, що Андрій Мордвічев наказав захопити Маріуполь та штурмувати «Азовсталь», з інших джерел немає. Російська сторона на це повідомлення наразі не реагувала.

Маріуполь був оточений російськими військами в перші дні широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.