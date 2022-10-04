РФ відправила трудових мігрантів із Таджикистану відновлювати зруйнований Маріуполь

Будівельні компанії РФ відправляють трудових мігрантів із Таджикистану на відновлення зруйнованого російськими ж військами, а нині ними окупованого українського міста Маріуполь, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода, Радіо Озоді.

Повідомляється, що низка російських будівельних компаній запропонували мігрантам із Таджикистану заробити на відновлювальних роботах у Маріуполі – тим, хто погодився, пообіцяли заплатити від 130 до 250 тисяч рублів на місяць.

Крім зарплати, трудовим мігрантам обіцяють «соцпакет»: тимчасове житло та триразове харчування, зазначає Радіо Озоді. Деякі мігранти відмовляються від пропозицій російських будкомпаній через побоювання потрапити під обстріл, вказують журналісти.

Точна кількість відправлених із Росії до Маріуполя громадян Таджикистану невідома. За словами одного з мігрантів, який працює в Маріуполі з серпня, лише будівельна компанія «Реставрація» направила до зруйнованого міста на Донеччині 110 робітників, більшість із яких – таджикистанці.

Тим часом у посольстві Таджикистану в РФ Радіо Озоді заявили, що офіційного повідомлення від російської влади про відправку таджикистанців на відновлення Маріуполя не отримували.

За даними Радіо Озоді, відбором та відправкою будівельників до Маріуполя займаються і таджицькі будівельні фірми. За словами власника однієї з таких компаній, він отримав заявку на відправку до Маріуполя 30 тисяч робітників-будівельників.

У липні Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану закликало трудових мігрантів у Росії обережно обирати роботу через ризик опинитися на війні в Україні.

У Росії, за даними Міжнародної організації з міграції, працюють приблизно чотири мільйони мігрантів із Центральної Азії: по мільйону – з Таджикистану і Киргизстану та близько двох мільйонів – з Узбекистану.