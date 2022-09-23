Узбекистан та Киргизстан закликали своїх громадян не воювати в Україні

Влада Узбекистану та Киргизстану застерегла своїх громадян, які тимчасово перебувають у Росії, від участі в бойових діях на території іноземних держав.
Влада закликає трудових мігрантів не втягуватися у протистояння між Росією та Україною та не вступати на службу до збройних сил жодної зі сторін.
І в Узбекистані, і в Киргизстані зарахування до армії та інших силових структур іноземних держав є кримінальним злочином. Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану нагадало, що, згідно зі статтею 154 Кримінального кодексу країни, «заклик на військову службу, до органів безпеки, поліції, органів військової юстиції або інших аналогічних органів іноземних держав карається позбавленням волі від трьох до п'яти років».
Подібне звернення до співвітчизників опублікувало і посольство Киргизстану в Росії: там за аналогічний злочин може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ініціативу влади підтримало також Духовне управління мусульман Узбекистану. Воно видало фетву, що забороняє узбецьким мусульманам участь у бойових діях за кордоном. У фетві вказано, що мусульманам дозволяється брати в руки зброю лише для захисту своєї батьківщини. «Не дозволено мусульманам об'єднуватися з іновірцями і воювати проти іншої громади іновірців», – посилається узбецька духовна влада на книгу «Ас-Сіярул-Кабір».
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Раніше цього місяця українські ЗМІ повідомляли, що під час контрнаступу в Харківській області українські збройні сили захопили двох чоловіків із Центральної Азії в російській військовій формі, які заявили, що є громадянами Узбекистану, які жили в Москві до того, як приєдналися до приватного воєнізованого формування в Росії.
Минулого тижня посольство Узбекистану в Києві звернулося до української влади з проханням надати детальну інформацію про двох полонених узбеків.
Узбекистан не визнає подвійного громадянства, але багато хто з приблизно 1,2 мільйона узбецьких мігрантів у Росії прагне отримати російське громадянство, зокрема, деякі намагаються отримати громадянство, служачи в російських збройних силах.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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