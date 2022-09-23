Узбекистан та Киргизстан закликали своїх громадян не воювати в Україні

Влада Узбекистану та Киргизстану застерегла своїх громадян, які тимчасово перебувають у Росії, від участі в бойових діях на території іноземних держав.



Влада закликає трудових мігрантів не втягуватися у протистояння між Росією та Україною та не вступати на службу до збройних сил жодної зі сторін.



І в Узбекистані, і в Киргизстані зарахування до армії та інших силових структур іноземних держав є кримінальним злочином. Агентство із зовнішньої трудової міграції Узбекистану нагадало, що, згідно зі статтею 154 Кримінального кодексу країни, «заклик на військову службу, до органів безпеки, поліції, органів військової юстиції або інших аналогічних органів іноземних держав карається позбавленням волі від трьох до п'яти років».



Подібне звернення до співвітчизників опублікувало і посольство Киргизстану в Росії: там за аналогічний злочин може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Ініціативу влади підтримало також Духовне управління мусульман Узбекистану. Воно видало фетву, що забороняє узбецьким мусульманам участь у бойових діях за кордоном. У фетві вказано, що мусульманам дозволяється брати в руки зброю лише для захисту своєї батьківщини. «Не дозволено мусульманам об'єднуватися з іновірцями і воювати проти іншої громади іновірців», – посилається узбецька духовна влада на книгу «Ас-Сіярул-Кабір».

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Раніше цього місяця українські ЗМІ повідомляли, що під час контрнаступу в Харківській області українські збройні сили захопили двох чоловіків із Центральної Азії в російській військовій формі, які заявили, що є громадянами Узбекистану, які жили в Москві до того, як приєдналися до приватного воєнізованого формування в Росії.

Минулого тижня посольство Узбекистану в Києві звернулося до української влади з проханням надати детальну інформацію про двох полонених узбеків.

Узбекистан не визнає подвійного громадянства, але багато хто з приблизно 1,2 мільйона узбецьких мігрантів у Росії прагне отримати російське громадянство, зокрема, деякі намагаються отримати громадянство, служачи в російських збройних силах.