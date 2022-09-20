Іноземцям, які укладуть контракт на службу в армії РФ, спростять отримання громадянства

Державна дума Росії у другому та третьому читанні ухвалила зміни до законодавства про спрощене отримання іноземцями російського громадянства. Тепер паспорт Росії громадяни інших держав зможуть отримати у спрощеному порядку, якщо укладуть контракт на службу у російській армії чи інших військових формуваннях терміном не менше ніж на один рік. Отримувати перед цим посвідку на проживання не потрібно.

Раніше іноземцям треба було відслужити в армії Росії щонайменше три роки. Також пропонується скоротити термін першого контракту для вступу на службу у званнях солдата, матроса, сержанта і старшини з п’яти років до одного року.

Після того, як було оголошено про ухвалення Держдумою змін до закону, на сайті мера Москви Сергія Собяніна з’явилася інформація про те, що у столичному міграційному центрі «Сахарово» розгорнуть «інфраструктуру сприяння Міноборони Росії в організації надходження на військову службу іноземних громадян».

Раніше посольство Узбекистану в Москві попередило своїх громадян, що створення добровольчого батальйону чи участь у бойових діях на території іноземних держав є злочином. Приводом, ймовірно, став телесюжет про створення в Росії узбецького батальйону для участі у війні проти України.