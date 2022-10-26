На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих – Мінреінтеграції

На щойно звільнених від російських військ територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у телеграмі.

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв і мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих – не тільки військові, але й цивільні – дорослі й діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Святогірську та Лимані під час ексгумації виявили 120 тіл – МВС

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

20 жовтня Національна поліція України повідомила про завершення ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані, де виявили 166 тіл, серед них – п’ятеро дітей.

23 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про завершення ексгумації тіл із масового поховання в Ізюмі, усього ексгумовано 436 тіл.



За його словами, більшість тіл має ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.