«Щось в рота залили і повісили». Що відомо про розправу окупантів над жителькою Скадовська?

Юлія Щетина

«Викрали, вбили, а потім повісили» – за такими заголовками українці дізналися про смерть жительки окупованого Скадовська Тетяни Мудренко. Рідні підозрюють у цьому поліцейських, які співпрацюють з окупантами. «Новини Приазовʼя» дізналися деталі того, що сталося з жінкою, від рідних та українських правозахисників. Перевірити отримані свідчення, і встановити достеменно, що сталося із Тетяною Мудрєнко можна буде тільки після звільнення міста з російської окупації.

Як вдалося з'ясувати журналістам «Новин Приазов'я», 7 жовтня у Скадовську з власного подвір’я викрали 56-річну Тетяну Мудрєнко та її цивільного чоловіка – 60-річного Анатолія Орєхова. За інформацією очевидців, до них прийшли колишні співробітники поліції, які пішли на співпрацю із окупантами.

та її цивільного чоловіка – 60-річного За інформацією очевидців, до них прийшли колишні співробітники поліції, які пішли на співпрацю із окупантами. Через тиждень сестрі Тетяни невідомі надіслали фотографію тіла в морзі. Разом із фото надіслали висновок судмедексперта, в якому зазначено причину смерті – «удушення». Також одна місцева жителька розповіла, нібито Тетяну «поліцейські-колаборанти показово повісили перед будівлею суду через її слова «Скадовськ – це Україна».

Щодо долі чоловіка, затриманого разом з дружиною, місцеві жителі кажуть, що окупанти нібито відпустили його додому поховати Тетяну. Нині про його місце перебування нічого не відомо.

Чому вбили?

Сестра-близнючка Тетяни Мудрєнко Наталя Чорна розповіла «Новинам Приазовʼя», як вона дізналася про смерть родички.

«Я перед війною була в Скадовську у сестри, і коли війна почалась, то люди почали в закриті групи кучкуватися, і я просто на запрошення була в тій закритій групі. Там тільки ті люди, які один одному довіряють. Вони писали про те, що нашу Таню забрали», – поділилась Наталя.

Саме в цій групі жінка дізналась, що перед цим Тетяну з чоловіком затримали у Скадовську через начебто «перевищення швидкості» за кермом:

«Наче люди втрутилися, і їх відпустили, а в коментарях вже написано під цим, що їх забрали ввечері. Я подзвонила, а люди дійсно бачили, як їх забирали, і там дуже великий скандал був. Будинок перерили, машину забрали, потім коли вже Анатолія випустили, то машину віддали».

Так само Наталя дізналася і про смерть сестри.

«Гуляла з собакою, вивідувала якусь інформацію в орків (російсбких військових – ред.)» – так от було написано

«В групу виклали, що привезли жінку з ознаками удушшя. «Гуляла з собакою, вивідувала якусь інформацію в орків (російських військових – ред.)» – так от було написано, а хто написав – приховано. Потім написали, що Анатолія дуже побили. Потім люди виклали, що Таню повісили… Я почала знову писати, чи то моя Таня, чи не моя», – розповіла жінка.

Наталя не виключає, що її сестру могли вбити за невизнання Скадовську російською територією: «Вона могла таке сказати, вона була боєць. Ми разом ходи на мітинги».

Також жінка розповіла, що Тетяна була медиком, і її всі добре знають в місті.

«Вона на 5 хвилин старша за мене. Вона медсестрою працювала, вона всім допомагала і в Скадовську, і в Дніпрі багато знали. Ми самі з Дніпра, вона дітей возила в дитячі санаторії, супроводжувала», – додала жінка.

«Люди бояться спілкуватися»

Через деякий час Наталя отримала від знайомих підтвердження того, що жінка з удушенням – це саме її сестра.

Вони її чимось накачали, щось в рот залили і повісили перед судом

«Одна дівчина подзвонила мені ввечері і сказала, як вони її повісили. Сказала: «Ти повинна знати, що вони її чимось накачали, щось в рот залили і повісили перед судом». Я не знаю навіть, хто це бачив, але так вона мені так сказала», – сказала Наталя.

За її словами, Тетяну Мудрєнко поховав її чоловік Анатолій, якого для цього окупанти відпустили:

«Як він дізнався, що Таня померла, я не знаю. Його просто люди бачили, люди написали, що він вийшов, а тоді вже люди сказали мені, що він поховав нашу Таню».

Наталя каже, що з Анатолієм вона не спілкується, і про його місце перебування нічого не знає. Люди взагалі там бояться спілкуватися, каже жінка.

«Вони всі дуже там бояться. Там 4-х хлопців убили... Це Таня мені розповідала. Люди кажуть, що там є якась споруда, і працівники там бачили, як щось закопували – траншеї рили і заривали. Люди бачили на кладовищі заривали щось, пакети якісь. І це ж я не думаю, що вони (окупанти – ред.) сміття будуть заривати. Там є дитячій табір та скотобійня, там вони стоять, і також там заривають. Але, що там закопують, ми вже побачимо після звільнення», – додала жінка.

Фіксація злочинів

Про те, що сталося у Скадовську з Тетяною Мудрєнко, також більш детально написала Медійна ініціатива «За права людини». Цей правозахисний проєкт займається документуванням воєнних злочинів на окупованих територіях. Зокрема, насильницьких викрадень, катувань, убивств людей.

Вивчають місця утримання цивільних заручників і намагаються зібрати свідчення у тих, кого звільнили або їхніх рідних, які стали свідками викрадень і мають якусь інформацію.

«Ми помітили, що сестра Тетяни написала пост у соціальній мережі, в якому вона зазначила, що Тетяну та її чоловіка було викрадено з власної оселі. Викрали, я так розумію, за свідченнями сусідів або просто очевидців. Це були поліцейські, які раніше працювали на українську поліцію, а згодом перейшли на бік поліції окупантів», – розповіла «Новинам Приазовʼя» журналістка, аналітикиня Медійної ініціативи «За права людини» Анастасія Пантелєєва.

Про подальшу долю чоловіка Тетяни правозахисникам також нічого невідомо. Анастасія Пантелєєва припускає, що окупанти навмисно не випускають таких людей, щоб вони не виїхали на підконтрольну владі України територію.

Люди знаходяться під постійною загрозою потрапити в полон знову. Нам відомі випадки на Херсонщині, коли двічі, тричі одну й ту ж саму людину беруть в полон за період окупації

«Певний час ще Анатолія тримали в полоні, а 18 жовтня його відпустили і дали йому змогу поховати свою цивільну дружину. Що буде далі з Анатолієм, – невідомо, бо дуже часто людей, яких випускають з полону, але не випускають (з окупації – ред.), щоб вони не могли безпечно евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Такі люди знаходяться під постійною загрозою потрапити в полон знову. Нам відомі випадки на Херсонщині, коли двічі, тричі одну й ту ж саму людину беруть в полон за період окупації», – розповіла правозахисниця.

Вона зазначила, що випадок із повішанням окупантами Тетяни Мудрєнко – перший, який вони фіксують на захопленій російськими військовими частині Херсонщини. Але вона не виключає, що після деокупації таких свідчень може стати більше.

«Головна задача – це фіксувати їх, а згодом, коли ці території будуть деокуповані, сподіваємось на те, що їх можна буде розслідувати більш предметно. Тож головна задача – це фіксувати ці злочини і передавати правоохоронним органам», – підкреслила Пантелєєва.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.