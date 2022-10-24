Слідчі органи Росії перевірять висловлювання Красовського про вбивство українських дітей

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.

«У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв», – ідеться в повідомленні відомства.

Уночі 24 лютого керівниця телеканалу Маргарита Симоньян повідомила, що RT зупиняє співпрацю із Красовським. У своєму телеграм-каналі Симоньян назвала висловлювання свого колеги «диким та огидним».

20 жовтня в ефірі авторської програми Красовського на RT ведучий, розмовляючи з письменником Сергієм Лук’яненком, який також підтримує війну проти України, заявив, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем. Також він закликав розстрілювати українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни світу заборонити мовлення RT, звинувативши Красовського у закликах до геноциду.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну мовлення RT було заборонено у країнах ЄС та Канаді. Підрозділ RT у США припинив роботу. Мовлення телеканалу зараз триває, зокрема, арабською та іспанською мовами.

Антон Красовський є російським тележурналістом, на RT опікувався розвитком мовлення російською мовою, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності. 10 жовтня, коли російські військові завдали масованих ударів по цивільних обʼєктах в Україні і вбили близько 20 людей, Красовський виклав відео, як він танцює на балконі в піжамі з написом «Армія Росії».