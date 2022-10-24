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Слідчі органи Росії перевірять висловлювання Красовського про вбивство українських дітей

Російський телепропагандист Антон Красовський

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити слова співробітника телеканалу RT Антона Красовського про вбивство дітей в Україні.

«У соціальній мережі один із користувачів звернувся до голови СК Росії з проханням перевірити висловлювання журналіста Антона Красовського. Журналіст в ефірі зробив низку різких заяв», – ідеться в повідомленні відомства.

Уночі 24 лютого керівниця телеканалу Маргарита Симоньян повідомила, що RT зупиняє співпрацю із Красовським. У своєму телеграм-каналі Симоньян назвала висловлювання свого колеги «диким та огидним».

20 жовтня в ефірі авторської програми Красовського на RT ведучий, розмовляючи з письменником Сергієм Лук’яненком, який також підтримує війну проти України, заявив, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем. Також він закликав розстрілювати українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни світу заборонити мовлення RT, звинувативши Красовського у закликах до геноциду.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну мовлення RT було заборонено у країнах ЄС та Канаді. Підрозділ RT у США припинив роботу. Мовлення телеканалу зараз триває, зокрема, арабською та іспанською мовами.

Антон Красовський є російським тележурналістом, на RT опікувався розвитком мовлення російською мовою, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності. 10 жовтня, коли російські військові завдали масованих ударів по цивільних обʼєктах в Україні і вбили близько 20 людей, Красовський виклав відео, як він танцює на балконі в піжамі з написом «Армія Росії».

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