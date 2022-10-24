RT «зупиняє співпрацю» з ведучим Красовським через заклик топити українських дітей

Російський державний телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його слів про українських дітей, заявила голова RT Маргарита Симоньян.

У своєму телеграм-каналі Симоньян назвала висловлювання Красовського «диким та огидним».

20 жовтня в ефірі авторської програми Красовського на RT ведучий, розмовляючи з письменником Сергієм Лук’яненком, який також підтримує війну проти України, заявив, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем. Також він закликав розстрілювати українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни світу заборонити мовлення RT, звинувативши Красовського у закликах до геноциду.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну мовлення RT було заборонено у країнах ЄС та Канаді. Підрозділ RT у США припинив роботу. Мовлення телеканалу зараз триває, зокрема, арабською та іспанською мовами.

Антон Красовський є російським тележурналістом, на RT опікується розвитком мовлення російською мовою, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності. 10 жовтня, коли російські військові завдали масованих ударів по цивільних обʼєктах в Україні і вбили близько 20 людей, Красовський виклав відео, як він танцює на балконі в піжамі з написом «Армія Росії».