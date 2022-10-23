«Підбурювання до геноциду»: Кулеба навів аргументи для заборони телеканалу RT у всьому світі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни світу заборонити мовлення російського державного телеканалу RT, звинувативши його ведучого Антона Красовського в закликах до геноциду.

Кулеба опублікував у твітері уривок з ефіру RT, в якому Красовський у розмові з письменником Сергієм Лук'яненком пропонує топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. Також, як випливає з фрагменту, Красовський запропонував спалювати таких дітей живцем, а також заявив, що Україна «взагалі не має існувати».

Лукʼяненко на це сказав, що Україна має існувати, бо «залишиться велика кількість людей, з якими не хотілося б жити в одній державі». «Ну, розстріляємо», – відповів на це Красовський.

Розмова із Сергієм Лук'яненком вийшла 20 жовтня у програмі «Антоніми», посилання на неї дав раніше сам Красовський.

«Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!» – наполягає Кулеба.

Після російського вторгнення в Україну мовлення RT було заборонено у країнах ЄС та Канаді. Підрозділ RT у США припинив роботу. Мовлення телеканалу зараз триває, зокрема, арабською та іспанською мовами.

Антон Красовський є російським тележурналістом, на RT опікується розвитком мовлення російською мовою, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності. 10 жовтня, коли російські військові завдали масованих ударів по цивільних обʼєктах в Україні і вбили близько 20 людей, Красовський виклав відео, як він танцює на балконі в піжамі з написом «Армія Росії».