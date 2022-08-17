МЗС закликає Берлін відреагувати на наративи російської пропаганди в DW

Міністерство закордонних справ України закликає Берлін відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах російської служби німецького видання Deutsche Welle.



«Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України. Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також нагадав, що DW є державною структурою, яка фінансується німецькими платниками податків.

У МЗС навели приклади російських наративів – «визнати Україну терористичною державою», «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС», «заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна», «Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун» і публікація фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою журналу з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою.