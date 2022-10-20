Поліція завершила ексгумацію на місці «найбільшого масового поховання» в Лимані

Національна поліція України повідомляє про завершення ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані на Донеччині, де виявили 166 тіл, серед них – п’ятеро дітей.

«Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також із природних причин, є тіла з ознаками насильницької смерті.

У поліції додали, що триває ексгумація з одиничних стихійних могил.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області.

Після відступу російських сил на Харківщині також виявили масові поховання загиблих, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань.

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