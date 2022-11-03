На деокупованих територіях вже виявили 34 катівні й місця утримання українців – поліція

На деокупованих територіях України вже виявили 34 катівні і місця утримання громадян, повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

«Із них – дві третини (24) на Харківщині, по три у Херсонській та Київській областях, дві у Сумській, по одній у Донецькій та Чернігівській областях. За вказаними фактами слідчими розпочато 16 кримінальних проваджень, з яких 11 передано за підслідністю до СБУ», – зазначив він.

За словами Сергєєва, Нацполіція також володіє інформацією щодо кількості місць, розташованих на тимчасово окупованих територіях та безпосередньо на території Росії, де утримують та катують українських громадян.

«Слідчими Національної поліції також виявлено та задокументовано 34 місця несвободи, катівні, фільтраційні табори, створені на зараз тимчасово окупованих територіях України (27) та безпосередньо на Росії (7 таких місць)», – повідомив він.

Загалом від початку деокупаційних заходів, як зазначають у Нацполіції, у Донецькій, Херсонській та Харківській областях поліція вже виявила тіла 868 цивільних осіб, з яких 24 – діти.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів проти цивільних в Україні.

27 жовтня в МВС повідомили, що українські правоохоронці на даний час зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.