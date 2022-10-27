МВС: зафіксовано вже близько 40 тисяч воєнних злочинів російських військ в Україні

Українські правоохоронці на даний час зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Ворог порушує всі звичаї ведення війни і всі міжнародні документи та вчиняє десятки тисяч воєнних злочинів. На сьогодні підрозділами Національної поліції, правоохоронними органами зафіксовано вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами», – сказала Павліченко під час брифінгу 27 жовтня.

За її словами, серед них – і злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи (сексуальні злочини). Інформація про такі злочини почала з’являтися з перших днів війни, додала Павліченко, поліція ретельно перевіряла і перевіряє таку інформацію і в разі зачіпок розпочинає кримінальних досудових розслідувань.

«Сьогодні розпочато 43 кримінальних провадження за фактом вчинення сексуальних злочинів. Тут хочу наголосити, що 43 кримінальні провадження, але в одному з таких проваджень може бути і є кілька фактів, кілька епізодів, декілька постраждалих або навіть декілька злочинців. Насправді виявити факти сексуальних злочинів дуже складно, постраждалі не завжди готові про це говорити, розповідати про пережите», – додала заступниця міністра.

Раніше цього місяця ООН у своєму звіті встановила, що російські сили відповідальні за «переважну більшість» порушень прав людини, включаючи воєнні злочини, у чотирьох регіонах України протягом перших тижнів війни.

Незалежна міжнародна слідча комісія з розслідування ситуації в Україні задокументувала події в Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях наприкінці лютого і в березні 2022 року.

Комісія виявила, що російські сили без розбору обстрілювали райони, які вони намагалися захопити, і атакували мирних жителів, які намагалися втекти.

Комісія «знайшла обґрунтовані підстави для висновку про те, що в Україні було скоєно низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права», – йдеться у повідомленні Ради ООН із прав людини.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.