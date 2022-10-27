Маляр: від 24 лютого під час обмінів звільнили 978 людей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому», – написала вона у фейсбуці.

За словами урядовиці, переговори щодо звільнення й обміни українських військовополонених «постійно тривають». Скільки ще людей перебуває зараз у російському полоні, Маляр не уточнила.

Напередодні стало відомо про черговий обмін полоненими, у результаті якого з російського полону звільнили десятьох українських військовослужбовців.

Останній масштабний обмін відбувся 17 жовтня, коли з полону звільнили 108 жінок.

13 жовтня стало відомо, що у рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них були ті, хто перебував в Оленівці.

Перед цим про обмін полоненими повідомляли 11 жовтня – тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.