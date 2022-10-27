Під час теракту в Оленівці РФ використала вогнемети «Джміль» – в. о. голови СБУ

Росія використала реактивні піхотні вогнемети «Джміль» під час вибуху у одному із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині, де загинули 50 українських військовополонених. Про це в інтерв'ю ​«Інтерфакс-Україна» розповів в. о. голови СБУ Василь Малюк.

«Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані «Джмелі» (реактивні піхотні вогнемети – ред.)... Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази (зокрема отримані негласно). Низка «азовців», хто повернувся, також дають важливі свідчення», – повідомив Малюк.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS, нібито, вдарили українські військові.

Наразі РФ продовжує утримувати у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині українських військовополонених.

Українська влада неодноразово закликала Міжнародний комітет Червоного хреста відправити туди гуманітарну місію. В ОП наголошують: якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, то українська сторона порушуватиме питання про розпуск організації.

У самому Міжнародному комітеті Червоного хреста кажуть, що готові направити представників в Оленівку, але їх не допускають.