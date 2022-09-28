Росія вимагає звертатися до «омбудсмена» «ДНР» щодо розслідування вибуху в Оленівці – Лубінець

Росія не погоджується дозволити українському омбудсмену відвідати в Оленівку, де внаслідок вибуху загинули 50 українських військовополонених, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він розповів на брифінгу в Медіацентрі «Україна».

«Російська Федерація досі не дає можливості мені приїхати в Оленівку. Ви всі про це почули б, якби я там був… Була офіційна відповідь (від російської омбудсменки Тетяни Москалькової – ред.), що я як омбудсмен України повинен звертатися не до неї, а до « омбудсмена» так званої «ДНР», тому що це окрема «держава», там окремий омбудсмен, який займається цим питанням. Російська сторона продовжує грати у таку гру «я – не я, і хата – не моя». Весь світ розуміє, що це територія, захоплена РФ, всі про це кажуть, окрім РФ. Це спроба сховатися від відповідальності, хоча це їх не рятує», – розповів Лубінець.

Він додав, що Україна продовжує працювати над цим питанням. Водночас омбудсмен прокоментував попередні заяви генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша щодо створення місії для розслідування подій в Оленівці.

Лубінець звернув увагу на те, що ця місія досі не відвідала місце вибуху. Він також висловив думку, що троє членів цієї місії «перебувають під впливом Росії».

«ООН... на даний час, на мій погляд, роблять процес заради процесу. Вони наголошують, що звернулися до Росії, чекаємо на дозвіл туди приїхати. Всі притомні люди давно розуміють, що РФ прибрала всі докази цього воєнного злочину – а інакше ми не можемо називати – і по тих фактах, які в нас є, по аналізу фото й відеоматеріалів українські й міжнародні експерти зійшлися на думці, що це була заздалегідь спланована операція РФ щодо знищення військових окремої категорії – це азовці», – сказав омбудсмен.

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За його словами, Київ не так давно отримав додаткові докази того, що вибух влаштувала сама Росія.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.