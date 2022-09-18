Київ не має інформації про постраждалих через буцімто ранковий обстріл колонії в Оленівці – омбудсмен

Українська сторона не володіє інформацією про постраждалих внаслідок обстрілу, про який вранці заявляли російські ЗМІ, колонії в Оленівці, повідомив у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму – до пані Москалькової (російська омбудсмен – ред.), так і за посередництвом ООН та МКЧХ. Як і раніше я, як омбудсман, готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами. Мотиви, з якими Російська Федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо, цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ», – заявив Лубінець.

За його словами, російські ЗМІ повідомляють, що за результатами ранкового обстрілу загинув один і поранено чотирьох українських військовополонених.

«Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а Російська Федерація знову звинуватила у обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку», – зазначив Лубінець.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що через буцімто обстріл з боку ЗСУ колонії в Оленівці на Донеччині один український військовий загинув і четверо зазнали поранень.

Ця колонія вже піддавалася руйнуванню з боку саме російських сил.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Українська влада каже, що Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню західної зброї в Україну. Тоді Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.