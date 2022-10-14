Подоляк: якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, поставимо питання про його розпуск

В Офісі президента України готові поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста і створення альтернативної структури в разі, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій, заявив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Ця міжнародна інституція взагалі не виконує свої функціональні обов’язки. Вони звикли жити, що ось: «Ми щось робимо», але насправді немає ніякого просування. Ми вважаємо, що у суспільстві треба підіймати питання про потрібність таких інституцій. І це є публічний інформаційний тиск на цю інституцію, щоб вона все ж таки не хіхікала з Лавровим, а чітко приїхала і, пославшись на Женевську ковенцію, сказала: «Ви зобов’язані мені надати доступ до Оленівки чи інших місць, де перебувають військовополонені» – зазначив Подоляк.

13 жовтня Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених. Голова Офісу президента закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії.

Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні Росії проти України, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині.

У МКЧХ наголосили на необхідності скоординованих зусиль і закликали сторони конфлікту і міжнародну спільноту допомогти.