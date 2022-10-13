«Немає часу чекати». Україна закликала МКЧХ до кінця тижня направити свою місію до Оленівки

Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ це обговорювала низка українських посадовців, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

Єрмак наголошує, що сьогодні «кричуще важливим є питання, в яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються в місцях утримання на території РФ та на окупованих територіях».

«Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини і щогодини відбуваються жаливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати. Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки росія не видасть ці дозволи», – написав він у телеграмі.

Голова Офісу президента закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі ніяк публічно не відреагував на цей заклик України.

Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.