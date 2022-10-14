МКЧХ заявляє, що готовий направити представників в Оленівку, але їх не допускають

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні Росії проти України, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині.

«Ми поділяємо розчарування щодо відсутності у нас доступу до всіх військовополонених… З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ, щоб перевірити умови і поводження з військовополоненими та інформувати їхні родини про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити», – йдеться в заяві організації.

У МКЧХ наголосили, що Третя Женевська конвенція зобов’язує сторони міжнародного збройного конфлікту надати Міжнародному комітету Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.

«Хочемо наголосити, що наші групи на місцях готові – і були готові місяцями – відвідати Оленівську колонію і будь-яке інше місце утримання військовополонених. Однак, окрім надання доступу високими рівнями влади, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо примусово отримати доступ до місця ув’язнення чи інтернування, куди нас не допустили», – йдеться в повідомленні.

У МКЧХ наголосили на необхідності скоординованих зусиль і закликали сторони конфлікту і міжнародну спільноту допомогти.

Напередодні Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених.

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ це обговорювала низка українських посадовців, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

«Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини і щогодини відбуваються жаливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати. Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи», – написав Єрмак у телеграмі.

Голова Офісу президента закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії.

Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.