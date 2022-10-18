У Зеленського «не бачать» готовності МКЧХ «зробити все можливе» для захисту українських бранців

В Офісі президента Володимира Зеленського «не бачать» готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) «зробити все» можливе» для захисту українських бранців.

«Ми свідомі того, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників», – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

18 жовтня МКЧХ в Україні наголосив, що «не припиняє» вимагати доступу до військовополонених, «аж поки не зможе побачити їх усіх не один раз, а кілька разів, де б їх не тримали».

13 жовтня Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених. Голова Офісу президента закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії. Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні Росії проти України, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині.

Того ж дня антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі Радіо Свобода, що Офіс президента готови поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста і створення альтернативної структури в разі, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій.