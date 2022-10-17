МКЧХ не прибув на лінію розмежування для відвідин військовополонених в Оленівці – омбудсмен

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування, де на них чекала українська делегація, для відвідин утримуваних українських військовополонених у СІЗО в Оленівці Донецької області, повідомив уповноважений Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я, як омбудсмен, спільно з народними депутатами України прибули на кордон з тимчасово окупованою територією. Цей візит ми планували здійснити разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки та відвідати українських військовополонених. Незважаючи на наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили», – написав Лубінець у Telegram.

За його словами, українська сторона «не вимагає надможливого».

«Ми хочемо, щоб речі називалися своїми іменами – Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а Росія не допускає МКЧХ до українських військовополонених. Росіяни катують і вбивають українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевських конвенцій», – зазначив омбудсмен.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що МКЧХ має відправити гуманітарну місію до Оленівки протягом найближчих днів, а саме прибути на лінію розмежування на Донеччині 17 жовтня.

В ОПУ казали, якщо МКЧХ не виконуватиме свої функції, то українська сторона порушуватиме питання про розпуск організації. Раніше в Червоному Хресті казали, що готові направити представників в Оленівку, але їх не допускають.