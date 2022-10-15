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Політика

Михайло Подоляк про можливий розпуск МКЧХ, Ілона Маска та Білорусь

Родичі та друзі захисників «Азовсталі» вимагають визнати Росію державою-терористом після вбивства українських військовополонених у в’язниці в Оленівці на окупованій частині Донеччини. Львів, 31 липня 2022 року

В Офісі президента України готові поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк. Він також відреагував на слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про неможливість безкоштовно надавати системи Starlink Україні та про загрозу Україні з боку Білорусі.

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Про Міжнародний комітет Червоного Хреста

«Ця міжнародна інституція взагалі не виконує свої функціональні обов’язки. Вони звикли жити, що ось: «Ми щось робимо», але насправді немає ніякого просування. Ми вважаємо, що у світовому суспільстві треба підіймати питання про потрібність таких інституцій. І це є публічний інформаційний тиск на цю інституцію, щоб вона все ж таки не хіхікала з Лавровим, а чітко приїхала і, пославшись на Женевську конвенцію, сказала: «Ви зобов’язані мені надати доступ до Оленівки чи інших місць, де перебувають військовополонені. Якщо Червоний Хрест не справляється зі своєю функцією, то хай розформують самі себе, і будемо тоді обговорювати з партнерами, що варто відкрити іншу структуру»зазначив Михайло Подоляк.

13 жовтня Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених. Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії.

Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні Росії проти України, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині.

У МКЧХ наголосили на необхідності скоординованих зусиль і закликали сторони конфлікту і міжнародну спільноту допомогти.

Про відмову Ілона Маска безкоштовно надавати системи Starlink

Ілон Маск, генеральний директор Tesla /// Илон Маск, генеральный директор Tesla
Ілон Маск, генеральний директор Tesla /// Илон Маск, генеральный директор Tesla

«Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали... Він – приватний бізнес, він – не держава. І стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати», – зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Україна наразі веде переговори «і на рівні Ілона Маска, і на рівні інших партнерів», щоб програма з постачання Starlink в Україну не зупинилася, адже ці термінали «мають велике значення для українського фронту» і «ефективно довзволяють працювати на полі бою».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України – ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Про загрозу боку Білорусі

На одному з плакатів зображення президента Росії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка з написом «Воєнні злочинці» на акції протесту проти російського вторгнення до України. Лондон, 26 березня 2022 року
На одному з плакатів зображення президента Росії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка з написом «Воєнні злочинці» на акції протесту проти російського вторгнення до України. Лондон, 26 березня 2022 року

«Росія все ж таки хоче дотиснути, щоб Білорусь взяла участь у сухопутній операції. Білорусь не має для цього резерву і сил, і не може цього зробити фізично. Тому Білорусь проводить оці всі інформаційні операції, які говорять про те, що вони начебто активно беруть участь у чомусь... Ми чітко бачимо готовність Білорусі проводити навчання чи певні дії, які мають імітувати щось у військовому сенсі. Не більше того», – зазначив Михайло Подоляк.

Водночас, за його словами, Україна, «розуміючи певні ризики» укріпила свою оборону на білоруському кордоні.

Подоляк також сказав, що «президент поставив завдання вивчити плюси і мінуси безвізу з Білоруссю».

«Я особисто вважаю, що з Білоруссю треба обходитися максимально жорстко. Але ми не хочемо, щоб був другий сухопутний фронт. Необережне слово… це війна, у нас тяжка ситуація. Ми виграємо на полі бою, але в нас тяжка ситуація. Тому що в Росії ще багато ресурсу. А Білорусь одна з країн, яка ці ресурси домножує. Будь-яке необережне слово може дати нам додаткове навантаження на наші міста, на ЗСУ. Навіщо нам це? Тому я підхожу прагматично. Я вважаю, що Білорусь має бути покарана за все, що вона робить, і в юридичному сенсі перш за все. Але уряд має вивчити всі плюси-мінуси. І уряд це зробить в найкоротші терміни і президент ухвалить відповідне рішення», – зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

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