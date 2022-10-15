Михайло Подоляк про можливий розпуск МКЧХ, Ілона Маска та Білорусь

В Офісі президента України готові поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк. Він також відреагував на слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про неможливість безкоштовно надавати системи Starlink Україні та про загрозу Україні з боку Білорусі.

Про Міжнародний комітет Червоного Хреста

«Ця міжнародна інституція взагалі не виконує свої функціональні обов’язки. Вони звикли жити, що ось: «Ми щось робимо», але насправді немає ніякого просування. Ми вважаємо, що у світовому суспільстві треба підіймати питання про потрібність таких інституцій. І це є публічний інформаційний тиск на цю інституцію, щоб вона все ж таки не хіхікала з Лавровим, а чітко приїхала і, пославшись на Женевську конвенцію, сказала: «Ви зобов’язані мені надати доступ до Оленівки чи інших місць, де перебувають військовополонені. Якщо Червоний Хрест не справляється зі своєю функцією, то хай розформують самі себе, і будемо тоді обговорювати з партнерами, що варто відкрити іншу структуру» – зазначив Михайло Подоляк.

13 жовтня Україна закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) до кінця тижня направити свою місію до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених. Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав до 17 жовтня вирішити це питання і направити місію МКЧХ, пообіцявши з боку України всіляке сприяння цій місії.

Це сталося на тлі звільнення з російського полону ще 20 українських військових, серед яких є ті, які перебували в Оленівці.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні Росії проти України, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині.

У МКЧХ наголосили на необхідності скоординованих зусиль і закликали сторони конфлікту і міжнародну спільноту допомогти.

Про відмову Ілона Маска безкоштовно надавати системи Starlink

«Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали... Він – приватний бізнес, він – не держава. І стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати», – зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Україна наразі веде переговори «і на рівні Ілона Маска, і на рівні інших партнерів», щоб програма з постачання Starlink в Україну не зупинилася, адже ці термінали «мають велике значення для українського фронту» і «ефективно довзволяють працювати на полі бою».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України – ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.

13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців.

Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.

Про загрозу боку Білорусі

«Росія все ж таки хоче дотиснути, щоб Білорусь взяла участь у сухопутній операції. Білорусь не має для цього резерву і сил, і не може цього зробити фізично. Тому Білорусь проводить оці всі інформаційні операції, які говорять про те, що вони начебто активно беруть участь у чомусь... Ми чітко бачимо готовність Білорусі проводити навчання чи певні дії, які мають імітувати щось у військовому сенсі. Не більше того», – зазначив Михайло Подоляк.

Водночас, за його словами, Україна, «розуміючи певні ризики» укріпила свою оборону на білоруському кордоні.

Подоляк також сказав, що «президент поставив завдання вивчити плюси і мінуси безвізу з Білоруссю».

«Я особисто вважаю, що з Білоруссю треба обходитися максимально жорстко. Але ми не хочемо, щоб був другий сухопутний фронт. Необережне слово… це війна, у нас тяжка ситуація. Ми виграємо на полі бою, але в нас тяжка ситуація. Тому що в Росії ще багато ресурсу. А Білорусь одна з країн, яка ці ресурси домножує. Будь-яке необережне слово може дати нам додаткове навантаження на наші міста, на ЗСУ. Навіщо нам це? Тому я підхожу прагматично. Я вважаю, що Білорусь має бути покарана за все, що вона робить, і в юридичному сенсі перш за все. Але уряд має вивчити всі плюси-мінуси. І уряд це зробить в найкоротші терміни і президент ухвалить відповідне рішення», – зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.