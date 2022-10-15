Єрмак поспілкувався з новою очільницею Міжнародного комітету Червоного Хреста

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з новою президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яною Споляріч Еґґер, повідомив Офіс президента 15 жовтня.

За повідомленням, Єрмак привітав Споляріч Еґґер із призначенням і висловив сподівання, що МКЧХ «успішно долатиме складні гуманітарні проблеми, зокрема ті, що спричинені війною Росії проти України».

Зокрема, він вказав на поводженням Росії з полоненими українськими військовими та цивільними в місцях утримання.

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«Андрій Єрмак закликав Мір’яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України. За його словами, наша держава зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії», – повідомляє пресслужба ОП.

Єрмак висловив переконання, що 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України.

Як цитує Офіс, Споляріч Еґґер наголосила на важливості доступу співробітників МКЧХ до військовополонених, в тому числі в окупованій Оленівці.

«Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу», – йдеться в її коментарі.

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Сама голова МКЧХ наразі не коментувала зустріч зі свого боку.

Мір’яна Споляріч Еґґер очолила Міжнародний комітет Червоного Хреста у жовтні 2022 року.

Напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про готовність поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста і створення альтернативної структури в разі, якщо МКЧХ не буде виконувати «свої функціональні обов’язки».