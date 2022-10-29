У МВС розповіли, скільки загиблих виявили на звільнених територіях Донеччини, Харківщини та Херсонщини

На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей вже було виявлено 1 077 тіл загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону 29 жовтня.

«Я можу назвати деякі цифри щодо виявлення тіл в областях. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175, тобто трохи більше половини. На Харківщині виявлено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. На Херсонщині знайдено 44 тіла, з яких 3 ідентифіковано», – сказав Монастирський.

За словами Монастирського, складність ідентифікації тіл загиблих полягає в тому, що експертизи проводяться тільки через аналіз ДНК.

«Візуально наразі вже встановити схожість неможливо, тому відбирається ДНК цих тіл, йдуть запити від рідних про зниклих, і потім родичі здають ДНК – і йде порівняння», – зазначив міністр, додавши, що на ДНК-експертизу черга вже на два місяці наперед.

Монастирський також зауважив, що на визволених територіях правоохоронці виявляють облаштовані загарбниками катівні, й наразі неможливо назвати кількість людей, яка через них пройшла.

«У Харківській області виявлено наразі 23 катівні, одна катівня у Донецькій області та три в Херсонській», – поінформував Монастирський.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

20 жовтня Національна поліція України повідомила про завершення ексгумації на місці найбільшого масового поховання в Лимані, де виявили 166 тіл, серед них – п’ятеро дітей.

28 жовтня стало відомо, що на деокупованій Харківщині у нещодавно виявленому місці масового поховання ексгумували тіла семи українських військових.

23 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про завершення ексгумації тіл із масового поховання в Ізюмі, усього ексгумовано 436 тіл. За його словами, більшість тіл має ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.