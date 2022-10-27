«Найтемніша ніч стає світанком». Зеленський нагадує, що зло завжди закінчує однаково, а РФ чекає поразка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним можливим фіналом терористичної тактики Росії стане поразка.
«Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості й тестом для нашої стійкості. Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові – міцні, волонтери – невтомні, партнери – надійні, а люди – незламні. Друга армія світу буде все меншою, втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком», – заявив він у своєму відеозверненні.
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Зеленський заявив, що зло завжди закінчує однаково – окупант стає капітулянтом.
«Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків… Ми знаємо, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково. Гауляйтери й самопризначені «губернатори» закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори. І «Юнкерси» та дрони-камікадзе падають однаково. І в нашому небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить, наша «Мрія», – додає президент.
28 жовтня в Україні відзначають День визволення України від фашистських загарбників. Це також 247-й день протистояння українців повномасштабному вторгненню Росії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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