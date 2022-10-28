Місце масового поховання на Харківщині: поліція ексгумувала тіла семи українських військових

На деокупованій Харківщині у нещодавно виявленому місці масового поховання ексгумували тіла семи українських військових. Про це в ефірі програми Радіо Свобода – Свобода Live – заявив начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Це наші військові, які перебували на бойових позиціях та не покинули місце несення служби. В результаті зіткнення вони загинули… Місцеві жителі, знаючи, що там загинули бійці, на Великдень встановили хрест. Сьогодні уже третій день роботи на цьому місці. Позавчора ми вилучили 3 тіла загиблих наших військових, сьогодні наразі вилучили тіла ще 4 наших військовослужбовців. В подальшому буде призначена судово-медична експертиза», – розповів він.

На деокупованій Харківщині виявили ще одне місце масового поховання українських військових. 26 жовтня там почали ексгумацію. За даними поліції, загалом там є тіла близько 17 військовослужбовців.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.