На деокупованій Харківщині розпочали ексгумацію на місці масового поховання українських військових – поліція

На деокупованій Харківщині розпочали ексгумацію на місці масового поховання українських військових. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

«Вони загинули у квітні під час відступу. За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання. Селяни самостійно на Паску поставили хрести і доглядали за могилою як могли», – зазначив він.

За словами Тимошка, протягом першого дня через несприятливі погодні умови вдалося ексгумувати лише три тіла.

«Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи», – наголосив він.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.