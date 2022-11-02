На деокупованій Херсонщині ексгумували тіла розстріляного подружжя – Офіс генпрокурора

У селищі Високопілля на деокупованій Херсонщині ексгумували тіла розстріляного подружжя з ознаками насильницької смерті, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їхньому власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці», – зазаначають в ОГП.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Станом на 2 листопада ЗСУ, за даними Херсонської ОВА, деокупували близько 13 відсотків окупованих РФ територій області.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.