У Херсоні окупанти розграбували все комунальне майно – українська влада

Російські військові грабують як помешкання жителів Херсона, так і підприємства захопленого міста, повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство «Херсонміськводоканал», яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і підприємства «Херсонгаз». Воно повністю спустошене. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, вони всі вивезли. «Швидкі допомоги», які були в місті, всі вивезені, пожежні машини – жодної не залишилося», – розповіла Лугова.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Сьогодні з’явилася інформація про те, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії – фото і відео опубліковані в місцевих пабліках, їх публікують також російські ЗМІ.

Раніше командувач російського угрупування військ в Україні генерал Сергій Суровікін говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона, взятого російськими військами під контроль на початку повномасштабного вторгнення, на початку березня.

Напередодні окупаційна влада оголосила про закриття переправи через Дніпро в Херсоні.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.

За даними української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська готують Херсон до боїв, звільняють Каховську лікарню від пацієнтів і медиків.