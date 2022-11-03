Вибух у Голій Пристані: окупанти повідомили про повністю зруйновану будівлю адміністрації

Будівля адміністрації міста Гола Пристань на Херсонщині повністю

зруйнована, повідомив представник окупаційної влади Кирило Стремоусов.



«Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію...

час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля

адміністрації повністю зруйнована», – заявив він.



Речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на вибухи у Голій Пристані.



«Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків», – написав він у телеграмі.



Також місцеві телеграм-канали вночі повідомляли про вибух в Голій Пристані. у соцмережах з'явилися відео наслідків вибуху – перевірити їх достовірність неможливо.

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Раніше сьогодні Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі у будівлі, де був штаб російських загарбників, стався «гучний» вибух.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Кремль неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.

За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.