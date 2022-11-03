«Було дуже гучно». Мер Мелітополя повідомив про вибух у будівлі, де розміщувався штаб окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі у будівлі, де був штаб російських загарбників, вранці стався «гучний» вибух, повідомив мер міста Іван Федоров.



«Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів», – написав він у телеграмі.



Російська сторона наразі про вибухи в окупованому Мелітополі не повідомляє.

Читайте також: ЗСУ знищили чотири російських склади боєприпасів і шість цистерн з паливом – ОК «Південь»

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Кремль неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.

За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.