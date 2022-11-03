У російських військових є наказ стояти до останнього – голова Херсонської МВА

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповіла, що російські військові готуються до бою з українськими силами в місті.

«Без бою просто так Херсон вони не здадуть. Тому що є наказ стояти до останнього, хоча є порозуміння, що це безглузда ситуація, але вони вимушені», – каже Лугова.

У цілому ситуація в місті є «складною та напруженою», зазначила очільниця військової адміністрації.

«Ситуація в Херсоні – дуже напружена, досить складна. Так, спостерігається, що окупанти готуються дати відсіч і відчуття таке, що без бою вони не здадуться. Хоча, спілкуючись із жителями, солдати РФ, певна їх частина, стверджують і розуміють, що незрозуміло, за що вони борються, вони бояться відпочивати вночі, тому що не знають, звідки прилетить, і вони будуть знищені», – додала Лугова.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Сьогодні з’явилася інформація про те, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії – фото і відео опубліковані в місцевих пабліках, їх публікують також російські ЗМІ.

Раніше командувач російського угрупування військ в Україні генерал Сергій Суровікін говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона, взятого російськими військами під контроль на початку повномасштабного вторгнення, на початку березня.

Напередодні окупаційна влада оголосила про закриття переправи через Дніпро в Херсоні.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 2 листопада повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини.

За даними української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська готують Херсон до боїв, звільняють Каховську лікарню від пацієнтів і медиків.