«Губернатор» окупованої Херсонщини Сальдо не сплатив податки на суму 60 млн грн – БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило 2 листопада, що викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах колишнього члена партії «Опозиційна платформа – За життя», колишнього народного депутата України, який нині обіймає посаду так званого «губернатора» окупованої Херсонської області Володимира Сальда.

«Співробітники БЕБ під час аналізу відомостей Державної податкової служби щодо джерел та обсягів отриманих доходів фігуранта справи, Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановили…, що прибутки та витрати значно відрізняються», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Згідно з повідомленням, у період з 2001 до 2022 року Сальдо працював на різних посадах у державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на кілька обʼєктів нерухомого майна, а саме приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

«Приблизна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів цієї особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що більш ніж у 200 разів перевищує офіційні доходи. Таким чином, бюджет України недоотримав понад 60 млн грн від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору», – зазначається у повідомленні.

У БЕБ уточнюють, що в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, порушник закону погодився на співпрацю з Росією та був призначений «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).