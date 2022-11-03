Росія лякає Україну холодною зимою через поразки на фронті – сенатори США

Американські сенатори – демократ Кріс Кунс та республіканець Роб Портман під час візиту до України повідомили, що самі змогли побачити енергетичні об’єкти, зруйновані російськими обстрілами, та розцінили ці напади як атаку на цивільне населення.

«Ми зараз бачимо, що мета Путіна – налякати Україну, намагаючись зробити зиму темною і холодною. Але, як ми щойно почули від українців, які є біженцями тут, у Києві, їхня рішучість сильніша, ніж будь-коли», – сказав Кріс Кунс.

З ним погоджується колега-республіканець Роб Портман. За його словами, Путін розпочав масовані атаки на цивільну інфраструктуру через неможливість перемогти на полі бою.

«З 10 жовтня Росія відповіла на успіх України на полі бою. Ще раз. Атака не на полі бою, а напад на мирних жителів України. Росія намагається вимкнути світло, вимкнути опалення, перекрити воду. Це боягузливо», – сказав Портман.

США має три напрямки підтримки української енергетичної системи після атак Росії, розповів сенатор-демократ Кунс.

«Перше – це оборона, щоб убезпечити більшу територію України від ракетних ударів Росії, а також атак іранських безпілотників. Друге – підтримка електричної мережі для її реконструкції, обслуговування та експлуатації. Третє – гуманітарна допомогу для опалення та забезпечення теплим зимовим одягом українців, які відрізані від тепла через напад Росії», – сказав він.

Водночас Портман нагадав, що колишній посол США в Україні Джеффрі Паєтт зараз є помічником державного секретаря США з питань енергетики. Він розуміє проблемні моменти і може передати інформацію напряму в Держдепартамент, тому необхідне обладнання надходить в Україну якнайшвидше.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.