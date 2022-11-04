Україна отримала новий пакет допомоги США – Єрмак

Україна отримала новий пакет військової допомоги зі США, повідомив 4 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Дякуємо американським союзникам за черговий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. До нього входять, зокрема, танки Т-72; БТР M1117; бронекатери; дрони Phoenix Ghost», – написав чиновник.

Він подякував за допомогу «президентові США, Конгресу та американському народу».

Як уточнили на брифінгу в Пентагоні, йдеться про 1100 дронів-камікадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортерів, 40 бронекатерів та радянські танки Т-72, що стояли на озброєнні Чехії.

Сполучені Штати є найбільшим донором військової допомоги Україні, від лютого Вашингтон надав її на суму понад 18 мільярдів доларів. Зокрема, США вже надали Україні 1 400 зенітно-ракетних комплексів Stinger і планують надати загалом вісім норвезьких ЗРК середньої дальності NASAMS – про це 2 листопада повідомило Міністерство оборони США.