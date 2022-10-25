США: конгресмени-демократи відкликали свого листа щодо війни в Україні

Прогресивний кокус Конгресу Сполучених Штатів відкликав свого листа до Білого дому, в якому закликав до переговорів для завершення війни в Україні. Про це заявила очільниця кокусу, демократка Праміла Джаяпал, у заяві 25 жовтня.

Вона заявила, що чернетку листа склали кілька місяців тому, але «оприлюднили без перевірки». Джаяпал зазначила, що визнає свою відповідальність. Вона висловила жаль, що лист міг створити враження, ніби позиція всіх демократів співпадає з поглядами лідера меншості в Палаті представників, республіканця Кевіна Маккарті.

Він раніше цього місяця заявив, що не буде «відкритого чеку» для Україні в разі здобуття його партією більшості в нижній палаті Конгресу на виборах 8 листопада.

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«Ніщо не могло б бути далі від правди (за припущення, що демократи поділяють думку Маккарті – ред). Кожна війна закінчується дипломатією, і ця закінчиться також після перемоги України. Лист, надісланий учора, хоча й повторює цей основний принцип, був ототожнений із опозицією Республіканської партії щодо підтримки справедливого захисту українцями їхнього національного суверенітету. Через це зараз він відволікає увагу, тож ми відкликаємо листа», – пояснила очільниця кокусу.

Деякі члени групи прогресивних демократів відмовилися від позиції, викладеної в листі ще до того, як його відкликали. Серед них – представник Аризони Рубен Ґаллеґо.

«Як закінчити війну? Швидко її виграти. Як її швидко виграти? Давши Україні зброю, щоб перемогти Росію», – написав він у твітері пізно ввечері 24 жовтня.

Також конгресмен Марк Такано (демократ від Каліфорнії) оприлюднив заяву, в якій пообіцяв підтримати продовження фінансування «для допомоги українському самовизначенню та забезпечення народу України інструментів, необхідних для захисту своєї важко здобутої демократії».

Напередодні стало відомо, що група демократів закликала президента США Джо Байдена до пошуків дипломатичного рішення для завершення російсько-української війни, яке «буде прийнятним для народу України». Лист допускав можливість послаблення санкцій проти Росії разом із побудовою системи гарантій безпеки для України.

Прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр, коментуючи листа, нагадала про принцип «нічого про Україну без України».

На початку жовтня, після того, як Росія атакувала українські міста та їх енергетичну інфраструктуру, президент України Володимир Зеленський відмовився від прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.