30 демократів у Палаті представників закликають Байдена шукати дипломатичне рішення для війни в Україні

Тридцять членів Прогресивної фракції Палати представників Конгресу Сполучених Штатів закликали президента Джо Байдена «продовжувати пряму дипломатію» для припинення війни в Україні шляхом переговорів.

30 законодавців, які підписали лист від 24 жовтня про підтримку переговорів про припинення війни, є членами Демократичної партії Байдена.

У листі сказано, що вони не мають ілюзій щодо труднощів, пов’язаних із залученням Росії, враховуючи її «обурливе та незаконне» вторгнення в Україну та рішення здійснити додаткові незаконні анексії української території.

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«Однак, якщо є спосіб покласти край війні, зберігаючи вільну та незалежну Україну, Америка зобов’язана скористатися всіма дипломатичними шляхами, щоб підтримати таке рішення, яке буде прийнятним для народу України», – йдеться в листі.

Автори листа вказують на руйнування, які війна вже спричинила в Україні, збитки для світу та ризик катастрофічної ескалації.

«Останніми тижнями ризик ядерної війни зріс, бойові дії загострилися, а глобальна економічна незахищеність поглибилася. Тисячі людей загинули і ще десятки мільйонів постраждали», – додали вони.

Посилаючись на свій обов’язок схвалити витрачання мільярдів доларів платників податків США на військову допомогу, члени Палати представників сказали, що вважають, що така участь створює відповідальність «для Сполучених Штатів серйозно вивчити всі можливі шляхи».

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Вони закликали Байдена «поєднати військову та економічну підтримку, яку Сполучені Штати надали Україні, з активним дипломатичним поштовхом», який подвоює зусилля з пошуку реалістичних рамок для припинення вогню.

«Альтернативою дипломатії є затяжна війна, як із певностями, які її супроводжують, так і з катастрофічними та невідомими ризиками», — сказали вони.

Відповідаючи на запитання про лист, речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Сполучені Штати надають Україні військову підтримку, щоб переконатися, що країна «буде в найсильнішій позиції» під час переговорів.

«Ми не знаємо, коли це станеться, головним чином і виключно тому, що ми не бачили жодних знаків від росіян, що вони готові брати участь у такій дипломатії та діалозі», – сказав він журналістам.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр окремо прокоментувала: «Ми дуже чітко сказали: нічого про Україну без України».

У листі конгресмени також зазначають, що президент України Володимир Зеленський у травні повторив, що війна «остаточно завершиться лише дипломатичним шляхом».

Втім, на початку жовтня, після того, як Росія атакувала українські міста та їх енергетичну інфраструктуру, Зеленський відмовився від прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.