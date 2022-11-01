США нададуть Україні ще дві системи ППО NASAMS у найближчі тижні – Пентагон

Сполучені Штати вже надали Україні 1 400 зенітно-ракетних комплексів Stinger і планують надати загалом вісім норвезьких ЗРК середньої дальності NASAMS – про це повідомило Міністерство оборони США.

«Дві з цих систем надішлють протягом наступних кількох тижнів, а інші – слідом за ними. Українських військових уже навчають користуватися цією системою, яка стріляє різними ракетами. NASAM може захищати від широкого спектру повітряних загроз», – йдеться в повідомленні.

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Таким чином Пентагон прокоментував останні удари Росії по об’єктах енергетики в Україні. За спостереженнями США, українські військові здатні відбити певну кількість російських атак, але протиповітряна оборона «залишається пріоритетом».

«Шкода електромережі та водопостачанню є серйозною проблемою, яка напряму шкодить цивільному населенню», – наводять у відомстві слова одного з посадовців Пентагону.

26 жовтня стало відомо, що США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності.