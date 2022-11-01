У Пентагоні розповіли деталі останнього пакету військової допомоги Україні

У Міністерстві оборони США розповіли про п'ять можливостей, які передбачає останній пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів.



Цей пакет, серед іншого, передбачає надання:

додаткових боєприпасів для HIMARS

155-міліметрових артилерійських снарядів

протитанкових систем

багатоцільових автомобілів Humvee

антени супутникового зв’язку

«П’ять можливостей із цього пакету: по-перше, додаткові боєприпаси для HIMARS, які українці продовжують використовувати для зміни динаміки на полі бою, завадити російським силам за лінією фронту та створювати українським силам можливості для маневру; по-друге, 500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів, які дозволяють Україні протистояти російським загрозам на відстані та з високою точністю; по-третє, понад 1300 протитанкових систем, засоби, які є постійною потребою українських сил для протидії російській бронетехніці. Можливості боротьби з бронею, включені в цей пакет, включають багатоцільову зброю з плечовим пуском, SMAW, і AT4; а по-четверте, 125 Humvee. Це універсальні транспортні засоби, які можуть виконувати численні місії, на даний момент ми надіслали в Україну кілька сотень Humvee. І нарешті – чотири антени супутникового зв’язку, які розширюють можливості України отримати доступ до низки існуючих можливостей комерційного супутникового зв’язку в Європі. Вони підтримуватимуть такі послуги, як широкосмуговий доступ, і забезпечуватимуть надійний зв’язок для сил України», – розповів під час брифінгу високопосадовець Пентагону.

Він також нагадав, що США запобігають перенаправленню наданої зброї і це роблять за кількома напрямками – повний облік зброї на розподільчих вузлах безпосередньо перед передачею Україні, реєстрація в Україні та відстеження від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту і перевірка даних американським персоналом на місці.

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У Пентагоні наголосили, що не бачать достовірних доказів перенаправлення зброї, наданої США, натомість фіксують її ефективне застосування на полі бою.

28 жовтня Пентагон повідомив про надання Україні додаткового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. США поставлять боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї, а також засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink.

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку повномасштабного вторгнення перевищив 18 мільярдів доларів.