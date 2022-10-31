США відновлюють інспекції в Україні щодо відстеження зброї – Reuters

США відновили виїзні інспекції в Україні, щоб відстежувати постачання зброї Києву, заявив у понеділок американський високопосадовець Міністерства оборони.

Як передає агенція Reuters, посадовець на умовах анонімності заявив, що влада України взяла на себе зобов’язання щодо охорони та обліку зброї, і доказів того, що вона була кудись перенаправлена, немає. Але, за словами посадовця, Сполучені Штати все ж недавно відновили інспекції «на місцях» для перевірки запасів зброї в Україні «у будь-який час та в будь-якому місці, де дозволяють умови безпеки».

Інспекції на місцях є звичайною частиною угод, які країни підписують зі Сполученими Штатами, коли їм надається певна зброя.

«Ми продовжимо працювати з нашими колегами в уряді США та з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити підзвітність допомоги в галузі безпеки зараз і в майбутньому», – сказав чиновник журналістам.

Перевірки проводяться військовим аташе та відділом оборонної співпраці при посольстві США у Києві.

Скільки таких інспекцій було досі посадовець Пентагону не вказав, але визнав, що не завжди легко відстежувати наявність зброї у зоні активного конфлікту.

США надали Україні зброї на суму близько 18 мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення Росії в лютому.