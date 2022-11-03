В ОП заявили про проведення чергового обміну полоненими

Із російського полону в рамках обміну повернули ще 107 українських військовослужбовців, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Вдалося звільнити 107 воїнів: шістьох офіцерів, 101 рядового і сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє «азовців». 74 бійці захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто», – написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, додому повернули «багатьох поранених у боях».

«Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні», – додав він.

У Міноборони Росії заявили про звільнення в рамках обміну 107 російських солдатів.

Останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня – повернулися з полону 52 українці.

27 жовтня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних.